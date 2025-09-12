Стало известно, почему Пугачёва не может продать упавший в цене замок в Грязи

Замок в подмосковной деревне Грязь стал одной из тем большого интервью Аллы Пугачёвой. Максим Галкин* рассчитывал получить за него минимум миллиард рублей, однако риелторы считали цену сильно завышенной.

Певица выдвинула несколько версий, почему не может продать недвижимость, которая стала для её семьи обузой. Единственным собственником роскошного особняка является не народная артистка СССР, а её муж-иноагент. И это первая причина невозможности избавиться от жилья, которое и так упало в цене. Средняя рыночная стоимость замка — 456 миллионов рублей, подсчитали риелторы. При этом на поддержание объекта уходит около 800 тысяч рублей в месяц, сообщает kp.ru. Тем не менее никто в России сегодня не готов заключать сделки с иностранным агентом.

«Не могу даже представить кандидата, который захотел бы вложиться в эту дорогую недвижимость. Даже если владелец подарить всё это жене, то никто никогда это не купит. Даже если она оформит и узаконит этот объект», — рассказал эксперт по недвижимости.

Вторая причина заключается в высоких расходах на обсушивание жилья. Кроме того, деревня Грязь не привлекает внимание богатых покупателей, так как там нет элитной инфраструктуры, рядом с замком живут обычно люди. А ещё всех отпугивает весьма специфический вкус хозяев, мало кто захочет жить в окружении готических вензелей и горгулий.

Кстати, Алла Пугачёва и Максим Галкин* могли сэкономить порядка 180 миллионов рублей, не оформляя в установленном порядке свой замок в деревне Грязь Московской области. Именно благодаря отсутствию официального статуса здания им удалось избежать уплаты значительных налоговых сумм. К слову, осенью 2023 года замок чуть не продали, но потенциальный покупатель бизнесмен и эксперт в области недвижимости Андрей Ковалёв тогда предложил совсем уж невыгодные условия.