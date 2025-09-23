Максим Галкин* погасил многотысячный долг по коммуналке в подмосковном замке

Юморист Максим Галкин* полностью оплатил накопившуюся задолженность за электроснабжение своего замка в подмосковной деревне Грязи. Соответствующую информацию подтвердили «Москве 24» в пресс-службе энергокомпании «Мосэнергосбыт».

В пресс-службе пояснили, что к июню долг артиста превысил 432 тысячи рублей, что вынудило компанию обратиться в суд с иском. Для взыскания задолженности энергетики также уведомили должника о введении ограничения подачи электроэнергии.

«Мосэнергосбыт приступил к реализации мер по взысканию данной заложенности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, что Максим Галкин* накопил задолженность за электроэнергию перед поставщиком услуг «Мосэнергосбыт». Сумма долга за свет в подмосковном имении превысила 500 тысяч рублей. Компания направила в суд исковое заявление о взыскании этой суммы.