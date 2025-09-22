Галкин* задолжал коммунальщикам более полумиллиона рублей за свет в подмосковном замке

Комик Максим Галкин*, имеющий статус иноагента, накопил задолженность за электроэнергию перед поставщиком услуг «Мосэнергосбыт», сообщает SHOT. Сумма долга за свет в подмосковном имении, которое он делил с женой Аллой Пугачёвой, превышает 500 тысяч рублей. Компания уже направила в суд исковое заявление о взыскании этой суммы. Ближайшим этапом станет подготовка к судебным слушаниям.

Ранее сообщалось, что загородный особняк артистов постепенно приходит в запустение. По словам источников, на стенах здания можно увидеть обширные следы плесени, а само строение начинает покрываться ржавчиной и разрушаться.

При этом сама Пугачёва, как утверждается, вынашивает идею организовать в своём бывшем доме платный «Музей любви». Певица рассчитывает, что этот проект в будущем смогут воплотить её дети — Лиза и Гарри.