22 сентября, 15:09

Галкин* задолжал коммунальщикам более полумиллиона рублей за свет в подмосковном замке

SHOT: Галкин* должен Мосэнергосбыту 500 тыс. рублей за свет в подмосковном замке

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Комик Максим Галкин*, имеющий статус иноагента, накопил задолженность за электроэнергию перед поставщиком услуг «Мосэнергосбыт», сообщает SHOT. Сумма долга за свет в подмосковном имении, которое он делил с женой Аллой Пугачёвой, превышает 500 тысяч рублей. Компания уже направила в суд исковое заявление о взыскании этой суммы. Ближайшим этапом станет подготовка к судебным слушаниям.

Ранее сообщалось, что загородный особняк артистов постепенно приходит в запустение. По словам источников, на стенах здания можно увидеть обширные следы плесени, а само строение начинает покрываться ржавчиной и разрушаться.

Стало известно, почему Пугачёва не может продать упавший в цене замок в Грязи
При этом сама Пугачёва, как утверждается, вынашивает идею организовать в своём бывшем доме платный «Музей любви». Певица рассчитывает, что этот проект в будущем смогут воплотить её дети — Лиза и Гарри.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

Никита Никонов
