Александр Гордон назвал Аллу Пугачёву главной мафиозницей российской эстрады
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Вадим Тараканов
Телеведущий и режиссёр Александр Гордон резко высказался в сторону Аллы Пугачевой и назвал её «главной мафиозницей эстрады». В интервью StarHit он также признался, что перестал интересоваться жизнью Примадонны ещё 35 лет назад.
«Пугачёва? Масштаб персоны? Главная мафиозница нашей эстрады? Да ну. Меня она вообще никак не волнует. Лет 35 уже не волнует», — высказался Гордон.
Отвечая на вопрос о нашумевшем интервью певицы, в котором она рассказала о коллегах, браках и эмиграции, Гордон подчеркнул, что личность Пугачёвой давно не вызывает у него интереса. Он также рассказал о своём отношении к слухам и скандалам, окружающим его имя. Ведущий говорит, что ему даже пришлось звонить в Америку и «убеждать пожилого отчима в том, что он не помер».
Напомним, недавно 76-летняя Алла Пугачева дала первое развёрнутое интервью после переезда за границу. Она откровенно рассказала о своей жизни за рубежом и высказала мнение о текущих событиях. Публикация вызвала неоднозначную реакцию в обществе, и некоторые даже призвали лишить Примадонну звания народной артистки России. После этого интервью певица заявила о намерении воздерживаться от публичных заявлений в будущем.
