Александр Гордон назвал Аллу Пугачёву главной мафиозницей российской эстрады

Телеведущий и режиссёр Александр Гордон резко высказался в сторону Аллы Пугачевой и назвал её «главной мафиозницей эстрады». В интервью StarHit он также признался , что перестал интересоваться жизнью Примадонны ещё 35 лет назад.

Отвечая на вопрос о нашумевшем интервью певицы, в котором она рассказала о коллегах, браках и эмиграции, Гордон подчеркнул, что личность Пугачёвой давно не вызывает у него интереса. Он также рассказал о своём отношении к слухам и скандалам, окружающим его имя. Ведущий говорит, что ему даже пришлось звонить в Америку и «убеждать пожилого отчима в том, что он не помер».