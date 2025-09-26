Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 09:19

Генпрокуратуру попросили проверить Пугачёву на предмет работы в интересах других стран

Бородин: Пугачёву нужно проверить на политическую работу в иностранных интересах

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Руководитель ФПБК Виталий Бородин направил официальный запрос новоиспечённому генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с целью проведения проверки в отношении певицы Аллы Пугачёвой на предмет возможного ведения «политической деятельности в интересах иностранных источников». Об этом сообщает RT.

Поводом для запроса послужило видеоинтервью, которое Алла Пугачёва дала журналистке Екатерине Гордеевой*. Бородин подчёркивает, что в своём интервью Примадонна, по его словам, «поддержала террористический режим». Он утверждает, что заявления певицы вызвали значительный общественный отклик и «могут быть расценены как политическая деятельность».

«Мы неоднократно просили контролирующие органы признать Пугачёву иностранным агентом, но всегда приходили ответы, что нет оснований. В этом интервью она поддержала террористический режим Дудаева», — уточнил Бородин.

По его словам, существуют серьёзные основания полагать, что эта политическая деятельность осуществляется при финансовой поддержке и в интересах иностранных организаций. Бородин не исключает, что Пугачёва могла получить денежное вознаграждение за участие в проекте журналистки.

«Интервью брала Гордеева*, которая признана иностранным агентом. Я допускаю мысль, что Пугачёва дала интервью не бесплатно», — подытожил глава ФПБК.

Суд решил, обеднеет ли Пугачёва на 1,5 млрд рублей из-за оды Джохару Дудаеву
Суд решил, обеднеет ли Пугачёва на 1,5 млрд рублей из-за оды Джохару Дудаеву

Напомним, что в недавно опубликованном интервью Пугачёва назвала террориста Джохара Дудаева «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком. После этого на Примадонну подали в суд — к артистке был предъявлен иск на 1,5 миллиарда рублей. Также под угрозой авторские отчисления за её творчество: речь идёт о значительной сумме — 28 миллионов рублей ежегодно.

* Включена в список иностранных агентов Минюстом России.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Виталий Бородин
  • Прокуратура
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar