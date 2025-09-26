Генпрокуратуру попросили проверить Пугачёву на предмет работы в интересах других стран

Руководитель ФПБК Виталий Бородин направил официальный запрос новоиспечённому генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с целью проведения проверки в отношении певицы Аллы Пугачёвой на предмет возможного ведения «политической деятельности в интересах иностранных источников». Об этом сообщает RT.

Поводом для запроса послужило видеоинтервью, которое Алла Пугачёва дала журналистке Екатерине Гордеевой*. Бородин подчёркивает, что в своём интервью Примадонна, по его словам, «поддержала террористический режим». Он утверждает, что заявления певицы вызвали значительный общественный отклик и «могут быть расценены как политическая деятельность».

«Мы неоднократно просили контролирующие органы признать Пугачёву иностранным агентом, но всегда приходили ответы, что нет оснований. В этом интервью она поддержала террористический режим Дудаева», — уточнил Бородин.

По его словам, существуют серьёзные основания полагать, что эта политическая деятельность осуществляется при финансовой поддержке и в интересах иностранных организаций. Бородин не исключает, что Пугачёва могла получить денежное вознаграждение за участие в проекте журналистки.

«Интервью брала Гордеева*, которая признана иностранным агентом. Я допускаю мысль, что Пугачёва дала интервью не бесплатно», — подытожил глава ФПБК.

* Включена в список иностранных агентов Минюстом России.