Александр Гуцан стал новым генпрокурором России

Бывший полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан стал новым Генеральным прокурором России. Данный приказ уже подписал президент Владимир Путин. Соответствующий документ был опубликован утром 24 сентября на официальном портале правовой информации.

«Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в президентском указе.

Напомним, что ранее данную должность занимал Игорь Краснов. Владимир Путин уже снял его с поста из-за дальнейшего назначения на пост председателя Верховного суда. Кандидатуру Гуцана поддержали в комитете Совета Федерации.