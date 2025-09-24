Путин освободил Игоря Краснова от должности Генпрокурора России
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова от должности Генерального прокурора России. Такое решение лидером страны было принято в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда вместо умершей от онкологии Ирины Подносовой.
«Освободить Краснова Игоря Викторовича от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда РФ», — сказано в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Напомним, кандидатура Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ была предварительно одобрена Советом Федерации единогласным решением. Этот пост стал вакантным после смерти Ирины Подносовой в июле. Ожидается, что должность генерального прокурора, освободившуюся после ухода Краснова, займёт Александр Гуцан, чью кандидатуру уже поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству.
