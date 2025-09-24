Путин освободил Игоря Краснова от должности Генпрокурора России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова от должности Генерального прокурора России. Такое решение лидером страны было принято в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда вместо умершей от онкологии Ирины Подносовой.

«Освободить Краснова Игоря Викторовича от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда РФ», — сказано в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.