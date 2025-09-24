Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно. Глава ВС назначается на должность на шесть лет.

В свою очередь должность генпрокурора вместо Краснова может занять Александр Гуцан. Накануне комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал его кандидатуру.