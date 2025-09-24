Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ
Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына
Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно. Глава ВС назначается на должность на шесть лет.
А накануне Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Краснова и рекомендовал верхней палате парламента утвердить его в этой должности. Также ранее кандидатура Краснова получила единогласную поддержку членов Высшей квалификационной коллегии судей. Генпрокурор стал единственным претендентом на вакантную должность и успешно сдал квалификационный экзамен.
В свою очередь должность генпрокурора вместо Краснова может занять Александр Гуцан. Накануне комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал его кандидатуру.
