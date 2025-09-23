Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству провёл обсуждения по кандидатуре Александра Гуцана на должность генерального прокурора. В результате участники высказались в поддержку данного решения.

«Александр Владимирович (Гуцан) всем требованиям, предъявляемым в законодательстве к Генеральному прокурору, соответствует», — сказал глава Комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам парламентария, Гуцан обладает большим опытом работы в органах прокуратуры на разных должностях, вплоть до заместителя руководителя ведомства. Во время обсуждения кандидат на пост генпрокурора ответил на вопросы сенаторов, высказавшись за использование новых технологий в работе прокуратуры при сохранении ключевой роли человека. Он также назвал приоритетными задачами надзорного ведомства защиту прав участников СВО и обеспечение граждан бесплатными лекарствами.

Следующий этап обсуждения запланирован на 24 сентября, когда состоится первое в осенней сессии заседание Совфеда. Согласно конституции, окончательное назначение генерального прокурора осуществляется президентом после консультаций с верхней палатой парламента.

Александру Гуцану 65 лет. С 2018 года он занимает пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). С 2007 по 2018 год Гуцан работал в должности заместителя генерального прокурора.