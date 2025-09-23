Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора
Александр Гуцан. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству провёл обсуждения по кандидатуре Александра Гуцана на должность генерального прокурора. В результате участники высказались в поддержку данного решения.
«Александр Владимирович (Гуцан) всем требованиям, предъявляемым в законодательстве к Генеральному прокурору, соответствует», — сказал глава Комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По словам парламентария, Гуцан обладает большим опытом работы в органах прокуратуры на разных должностях, вплоть до заместителя руководителя ведомства. Во время обсуждения кандидат на пост генпрокурора ответил на вопросы сенаторов, высказавшись за использование новых технологий в работе прокуратуры при сохранении ключевой роли человека. Он также назвал приоритетными задачами надзорного ведомства защиту прав участников СВО и обеспечение граждан бесплатными лекарствами.
Следующий этап обсуждения запланирован на 24 сентября, когда состоится первое в осенней сессии заседание Совфеда. Согласно конституции, окончательное назначение генерального прокурора осуществляется президентом после консультаций с верхней палатой парламента.
Александру Гуцану 65 лет. С 2018 года он занимает пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). С 2007 по 2018 год Гуцан работал в должности заместителя генерального прокурора.
Напомним, что кандидатуру Александра Гуцана предложил президент России Владимир Путин. На посту генерального прокурора он может сменить Игоря Краснова. Сегодня комитет СФ поддержал его кандидатуру на пост председателя Верховного суда.