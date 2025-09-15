Краснов назвал доверие россиян к судебной системе главной задачей Верховного суда

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что его основная задача в роли председателя Верховного суда будет заключаться в повышении доверия граждан к судебной системе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), где проходило заседание по рассмотрению его заявления.

«Самой основной задачей, на мой взгляд, является обеспечение доверия людей к судебной системе в целом. Я всегда говорю, что конечная цель права — это справедливость в рамках закона, поэтому наши люди должны находить справедливость в суде», — сказал Краснов.