Высшая коллегия судей рекомендовала Игоря Краснова на пост главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала назначить действующего Генерального прокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда Российской Федерации. Это решение огласил председатель ВККС Николай Тимошин.

«Высшая квалификационная коллегия судей решила заявление Краснова о занятии им должности председателя Верховного суда РФ удовлетворить. Рекомендовать назначить Краснова на пост председателя Верховного суда России», — заявил Тимошин.

Кандидатура Краснова получила единогласную поддержку членов коллегии, включая заместителя председателя Верховного суда и представителя Совета судей. Генпрокурор стал единственным претендентом на вакантную должность и успешно сдал квалификационный экзамен, хотя мог быть освобождён от этого испытания в связи со званием «Заслуженный юрист Российской Федерации».

После получения положительного заключения ВККС документы будут направлены в администрацию президента для дальнейшего рассмотрения. Согласно действующему законодательству, председатель Верховного суда назначается Советом Федерации на шестилетний срок по представлению главы государства и при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей.

Краснов занимает пост Генерального прокурора Российской Федерации более пяти лет. В период его руководства надзорное ведомство инициировало создание и начало ведение реестра нежелательных организаций, а также выступило инициатором десятков судебных процессов по обращению в доход государства активов компаний, признанных приобретёнными в результате коррупционных правонарушений.