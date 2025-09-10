В МИД РФ представили нового генконсула в Нью-Йорке
МИД РФ: Алексей Марков назначен новым генеральным консулом России в Нью-Йорке
Министерство иностранных дел России назначило Алексея Геннадьевича Маркова генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке (США). Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.
Опытный дипломат находится на службе с 2003 года, занимал различные должности в центральном аппарате МИД и зарубежных представительствах. За профессиональные достижения он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
А ранее президент России Владимир Путин провёл перестановки среди российских послов в Турции и Узбекистане. Глава государства освободил Алексея Ерхова от должности посла в Турции, а Олега Мальгинова от должности посла в Узбекистане.