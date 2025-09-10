В МИД РФ представили нового генконсула в Нью-Йорке

Министерство иностранных дел России назначило Алексея Геннадьевича Маркова генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке (США). Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

Опытный дипломат находится на службе с 2003 года, занимал различные должности в центральном аппарате МИД и зарубежных представительствах. За профессиональные достижения он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.