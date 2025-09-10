Мессенджер MAX
10 сентября, 11:59

В МИД РФ представили нового генконсула в Нью-Йорке

МИД РФ: Алексей Марков назначен новым генеральным консулом России в Нью-Йорке

Обложка © Telegram / МИД России

Министерство иностранных дел России назначило Алексея Геннадьевича Маркова генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке (США). Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

Опытный дипломат находится на службе с 2003 года, занимал различные должности в центральном аппарате МИД и зарубежных представительствах. За профессиональные достижения он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Путин назначил Михаила Петракова послом России в Австралии
Путин назначил Михаила Петракова послом России в Австралии

А ранее президент России Владимир Путин провёл перестановки среди российских послов в Турции и Узбекистане. Глава государства освободил Алексея Ерхова от должности посла в Турции, а Олега Мальгинова от должности посла в Узбекистане.

