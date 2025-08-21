Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 11:36

Путин назначил Михаила Петракова послом России в Австралии

Михаил Петраков (по центру). Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Михаил Петраков (по центру). Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова новым послом в Австралии. Об этом говорится в соответствующем указе российского лидера.

«Назначить Петракова Михаила Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Австралии», гласит документ.

Лавров: У Путина запланирован визит в Индию до конца текущего года
Лавров: У Путина запланирован визит в Индию до конца текущего года

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший посол России в Австрии Дмитрий Любинский на днях был назначен заместителем главы МИД РФ. Соответствующий документ также был подписан Владимиром Путиным.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Австралия
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar