Путин назначил Михаила Петракова послом России в Австралии
Михаил Петраков (по центру). Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова новым послом в Австралии. Об этом говорится в соответствующем указе российского лидера.
«Назначить Петракова Михаила Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Австралии», — гласит документ.
Ранее Life.ru рассказывал, что бывший посол России в Австрии Дмитрий Любинский на днях был назначен заместителем главы МИД РФ. Соответствующий документ также был подписан Владимиром Путиным.