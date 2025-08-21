Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
21 августа, 10:32

Лавров: У Путина запланирован визит в Индию до конца текущего года

Премьер Индии Нарендра Моди в гостях у Владимира Путина. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетит Индию с рабочим визитом до конца 2025 года, поездка уже запланирована. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, к предстоящим переговорам российская сторона планирует подготовить существенный пакет документов.

Путин по телефону обсудил с Эрдоганом саммит на Аляске
Напомним, что недавно Владимир Путин совершил самую ожидаемую поездку, он прилетел на Аляску ради встречи с президентом США Дональдом Трампом. Это был первый визит российского лидера в Соединённые Штаты за последние 10 лет. Он продлился чуть более пяти часов, из которых значительная часть – 2 часа 45 минут – была посвящена непосредственно переговорам.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Индия
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
