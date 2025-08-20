Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 10:38

Путин по телефону обсудил с Эрдоганом саммит на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul, Drop of Light

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Российский лидер поделился с Эрдоганом оценками прошедшей в Анкоридже встречи с президентом США. Собеседники обсудили ситуацию вокруг Украины, при этом в Москве выразили удовлетворение посреднической ролью Турции в организации переговоров российских и украинских представителей в Стамбуле.

Ранее Владимир Путин обсудил свои итоги встречи с Трампом и с другими мировыми лидерами. В том числе, после саммита на Аляске он связывался с наследным принцем Саудовской Аравии, с президентом Таджикистана, с президентом Бразилии и многими другими.

Знак высшего почтения: Эмоциональный жест Путина на Аляске растрогал весь мир
