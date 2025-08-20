Путин по телефону обсудил с Эрдоганом саммит на Аляске

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Российский лидер поделился с Эрдоганом оценками прошедшей в Анкоридже встречи с президентом США. Собеседники обсудили ситуацию вокруг Украины, при этом в Москве выразили удовлетворение посреднической ролью Турции в организации переговоров российских и украинских представителей в Стамбуле.