Путин по телефону обсудил с Эрдоганом саммит на Аляске
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.
Российский лидер поделился с Эрдоганом оценками прошедшей в Анкоридже встречи с президентом США. Собеседники обсудили ситуацию вокруг Украины, при этом в Москве выразили удовлетворение посреднической ролью Турции в организации переговоров российских и украинских представителей в Стамбуле.
Ранее Владимир Путин обсудил свои итоги встречи с Трампом и с другими мировыми лидерами. В том числе, после саммита на Аляске он связывался с наследным принцем Саудовской Аравии, с президентом Таджикистана, с президентом Бразилии и многими другими.