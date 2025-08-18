Путин побеседовал по телефону с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава государства, в частности, рассказал таджикскому коллеге об итогах росийско-американского саммита на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах», — говорится в сообщении.

Глава Таджикистана, в свою очередь, положительно оценил усилия, предпринимаемые для политического и дипломатического выхода из украинского кризиса.