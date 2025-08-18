Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 11:37

Путин побеседовал по телефону с президентом Таджикистана

Путин проинформировал Рахмона об итогах саммита на Аляске

Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава государства, в частности, рассказал таджикскому коллеге об итогах росийско-американского саммита на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах», — говорится в сообщении.

Глава Таджикистана, в свою очередь, положительно оценил усилия, предпринимаемые для политического и дипломатического выхода из украинского кризиса.

Кроме того, лидеры обсудили важные вопросы, касающиеся развития отношений между Россией и Таджикистаном, а также подготовка к ряду крупных мероприятий, запланированных на октябрь в Душанбе. Среди них — государственный визит Путина в Таджикистан, саммит «Центральная Азия – Россия» и заседание Совета глав государств СНГ.
Саммит стал прорывом: Токаев поздравил Путина с проведёнными переговорами с Трампом в Анкоридже
Саммит стал прорывом: Токаев поздравил Путина с проведёнными переговорами с Трампом в Анкоридже

Напомним, что переговоры 15 августа продолжались около трёх часов. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия. После саммита глава Белого дома провёл серию консультаций с лидерами НАТО и экс-комиком Владимиром Зеленским, который 18 августа посетит Вашингтон для личной встречи с Трампом.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Таджикистан
  • Встреча Путина и Трампа
  • Эмомали Рахмон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar