Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал глубокое уважение к павшим советским солдатам, преклонив колено во время церемонии возложения цветов на кладбище «Форт Ричардсон» в США. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Фотография, на которой запечатлён российский лидер, опустившийся на одно колено у надгробия с букетом красных роз, мгновенно распространилась в мировых медиа и вызвала сильный эмоциональный отклик. По информации журналистов, данный поступок главы российского государства произвел неизгладимое впечатление на всех присутствовавших.

Издание также отметило, что этот символичный жест был сразу же растиражирован ведущими международными СМИ и попал на первые полосы авторитетных газет.