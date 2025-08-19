Знак высшего почтения: Эмоциональный жест Путина на Аляске растрогал весь мир
Baijiahao: Путин у мемориала на Аляске растрогал международную общественность
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал глубокое уважение к павшим советским солдатам, преклонив колено во время церемонии возложения цветов на кладбище «Форт Ричардсон» в США. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.
Фотография, на которой запечатлён российский лидер, опустившийся на одно колено у надгробия с букетом красных роз, мгновенно распространилась в мировых медиа и вызвала сильный эмоциональный отклик. По информации журналистов, данный поступок главы российского государства произвел неизгладимое впечатление на всех присутствовавших.
Издание также отметило, что этот символичный жест был сразу же растиражирован ведущими международными СМИ и попал на первые полосы авторитетных газет.
Напомним, центральным символическим событием визита Владимира Путина на Аляску стало возложение алых роз к могилам советских авиаторов. Церемония памяти прошла на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже у мемориала «Союзники», куда российский президент прибыл после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом.