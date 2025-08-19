Мессенджер MAX
19 августа, 13:38

Путин по телефону обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии саммит с Трампом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Наследным принцем, Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы глава государства рассказал о результатах недавних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

«В ходе телефонного разговора Президент России проинформировал об основных результатах недавних контактов с Президентом США Дональдом Трампом. Условлено о продолжении взаимодействия на различных уровнях», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией в сферах политики, торговли, экономики и инвестиций. Была дана положительная оценка совместным усилиям в рамках формата «ОПЕК плюс», направленным на поддержание стабильности на мировом энергетическом рынке.

Ранее стало известно, что об итогах встречи с американским лидером Владимир Путин рассказал и главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Президент РФ озвучил ключевые результаты встречи. Также коллеги обсудили вопросы двусторонних отношений.

