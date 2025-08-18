Путин обсудил с президентом Бразилии саммит на Аляске

Президент России Владимир Путин проинформировал своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву по телефону о содержании его встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже. Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учётом работы, ведущейся в «Группе друзей мира на Украине», сопредседателем которой является Бразилия», — говорится в сообщении.