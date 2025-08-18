Путин обсудил с президентом Бразилии саммит на Аляске
Владимир Путин и Лула да Силва в Кремле. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин проинформировал своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву по телефону о содержании его встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
«Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже. Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учётом работы, ведущейся в «Группе друзей мира на Украине», сопредседателем которой является Бразилия», — говорится в сообщении.
Также обе стороны выразили взаимное желание углублять российско-бразильские отношения и укреплять взаимодействие в БРИКС.
Напомним, что переговоры 15 августа продолжались около трёх часов. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия. После саммита глава Белого дома провёл серию консультаций с лидерами НАТО и Владимиром Зеленским, который 18 августа посетит Вашингтон для личной встречи с Трампом.