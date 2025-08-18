Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 13:19

Индийский премьер Моди сообщил об обсуждении с Путиным саммита на Аляске

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, на которых обсуждался прошедший саммит на Аляске. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Благодарю моего друга, президента Путина, за телефонный звонок и за то, что он поделился своими мыслями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске», написал Моди.

В ходе беседы индийский премьер подтвердил позицию страны, выступающей за мирное урегулирование украинского конфликта. Он выразил готовность к дальнейшим контактам с российским лидером в ближайшее время.

К слову, Путин также проинформировал о результатах переговоров на Аляске руководителей ЮАР, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Эти консультации являются частью дипломатической активности России по информированию ключевых международных партнёров о ходе российско-американского диалога.

Встреча, состоявшаяся 15 августа, продлилась приблизительно три часа. По итогам переговоров президент России выдвинул предложение своему американскому коллеге посетить Москву. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, охарактеризовал диалог как продуктивный, несмотря на наличие неурегулированных вопросов. После саммита Трамп провёл консультации с главами государств-членов НАТО и экс-комиком Владимиром Зеленским, который планирует визит в Вашингтон 18 августа для личной беседы с Трампом.

Алиса Хуссаин
