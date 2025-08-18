Индийский премьер Моди сообщил об обсуждении с Путиным саммита на Аляске

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, на которых обсуждался прошедший саммит на Аляске. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Благодарю моего друга, президента Путина, за телефонный звонок и за то, что он поделился своими мыслями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске», — написал Моди.

В ходе беседы индийский премьер подтвердил позицию страны, выступающей за мирное урегулирование украинского конфликта. Он выразил готовность к дальнейшим контактам с российским лидером в ближайшее время.