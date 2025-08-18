Путин назначил экс-посла в Австрии Любинского замглавы МИД РФ
Обложка © Wikipedia / austria.mid.ru
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Любинского заместителем министра иностранных дел РФ. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания, 18 августа. До этого Путин освободил Любинского от обязанностей посла чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрийской Республике.
Ранее Путин провёл кадровые изменения в дипломатическом корпусе, назначив Дениса Гончара новым послом РФ в Бельгии. Одновременно российский лидер освободил Александра Токовинина от обязанностей посла в Брюсселе. Он представлял интересы России в королевстве с 2016 года.