Путин назначил экс-посла в Австрии Любинского замглавы МИД РФ

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Любинского заместителем министра иностранных дел РФ. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, 18 августа. До этого Путин освободил Любинского от обязанностей посла чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрийской Республике.