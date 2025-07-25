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25 июля, 10:40

Путин сменил посла России в Польше

Путин назначил новым послом РФ в Польше Георгия Михно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин официально утвердил Георгия Михно на должность российского посла в Польше. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовой информации.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — говорится в документе.

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До этого данную должность занимал Сергей Андреев. А ранее российский лидер освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД России. Он также перестал выполнять обязанности специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

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Мария Любицкая
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