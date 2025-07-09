Путин подписал указ о расширении штата СК РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличивает количество сотрудников в Следственном комитете. С 1 января 2026 года в СКР будет на 132 человека больше, общее число сотрудников теперь составит 23 149.

«Штатную численность Следственного комитета РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) с 1 июля 2025 года в количестве 23 083 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 800 человек, а с 1 января 2026 года — в количестве 23 149 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек, федеральных государственных служащих — 270 человек», — говорится в тексте указа.