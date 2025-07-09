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Регион
9 июля, 16:52

Путин подписал указ о расширении штата СК РФ

СКР ждёт увеличение численности сотрудников на 132 человека к 2026 году

Экстренные службы. Обложка © Life.ru

Экстренные службы. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличивает количество сотрудников в Следственном комитете. С 1 января 2026 года в СКР будет на 132 человека больше, общее число сотрудников теперь составит 23 149.

«Штатную численность Следственного комитета РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) с 1 июля 2025 года в количестве 23 083 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 800 человек, а с 1 января 2026 года в количестве 23 149 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек, федеральных государственных служащих — 270 человек», — говорится в тексте указа.

Путин поручил подготовить предложения по обеспечению органов МВД кадрами
Путин поручил подготовить предложения по обеспечению органов МВД кадрами

Ранее Владимир Путин подписал указ, уравнивающий зарплаты губернаторов с окладами вице-премьеров. Документ, размещённый на портале правовой информации, начнёт действовать с 1 января 2026 года. Согласно указу, руководителям регионов будет начисляться вознаграждение, включающее ежемесячную зарплату, ежемесячные и ежеквартальные поощрения, размер которых будет равен установленным для заместителей главы правительства.

Анастасия Никонорова
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