Путин поручил подготовить предложения по обеспечению органов МВД кадрами
Президент России Владимир Путин поставил правительству задачу подготовить меры по решению проблемы кадрового некомплекта в системе Министерства внутренних дел. Это произошло на заседании расширенной коллегии МВД.
«Остановлюсь ещё на одном, крайне значимом вопросе — это кадры. Знаю, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растёт некомплект личного состава. Министр постоянно ставит эти вопросы, и проблемы, конечно, комплексные, системные, требующие решения по всем направлениям», — заявил Путин.
По словам главы государства, крайне важно работать над «укреплением социальных гарантий, повышением денежного содержания сотрудников». Путин подчеркнул, что зарплата сотрудников должна быть конкурентноспособной.
Указав на актуальность жилищных и социальных проблем, Путин поручил правительству совместно с МВД подготовить конкретные предложения по их решению и вынести их на обсуждение. Президент признал, что эти вопросы требуют немедленного рассмотрения.
Глава МВД России Владимир Колокольцев также выступил на заседании и подчеркнул, что на данный момент в подразделениях Министерства наблюдается острый недокомплект.
«Общее количество вакансий за год увеличилось более чем на 33 тысяч и превысило 172 тысяч должностей. Из них 145 тысяч — это аттестованные», — сказал он.
Колокольцев заявил о значительной нехватке сотрудников в полиции: в 39 из 96 территориальных подразделений вакантно более 20% должностей, а в отдельных регионах дефицит достигает 40%. Он также отметил высокий уровень увольнений, в том числе среди опытных сотрудников МВД. По данным министра, 40% увольняющихся не успевают получить пенсию, а за последние шесть лет состав участковых уполномоченных практически полностью обновился. В прошлом году каждый второй опытный участковый со стажем более 10 лет покинул службу.
«Очевидно, что в таких условиях, поддержание контроля за состоянием оперативной обстановки приводят к неизбежным переработкам, вызывая дальнейший отток кадров», — отметил Колокольцев.
Ранее в ходе заседания расширенной коллегии МВД президент РФ особо отметил правоохранителей в некоторых регионах страны. Сотрудники ведомства из Донбасса, Новороссии и Курской области несли службу в непростых условиях и профессионально исполняли свой долг, подчеркнул Путин.