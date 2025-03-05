Путин поручил подготовить предложения по обеспечению органов МВД кадрами

Президент России Владимир Путин поставил правительству задачу подготовить меры по решению проблемы кадрового некомплекта в системе Министерства внутренних дел. Это произошло на заседании расширенной коллегии МВД.

«Остановлюсь ещё на одном, крайне значимом вопросе — это кадры. Знаю, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растёт некомплект личного состава. Министр постоянно ставит эти вопросы, и проблемы, конечно, комплексные, системные, требующие решения по всем направлениям», — заявил Путин.

По словам главы государства, крайне важно работать над «укреплением социальных гарантий, повышением денежного содержания сотрудников». Путин подчеркнул, что зарплата сотрудников должна быть конкурентноспособной.

Указав на актуальность жилищных и социальных проблем, Путин поручил правительству совместно с МВД подготовить конкретные предложения по их решению и вынести их на обсуждение. Президент признал, что эти вопросы требуют немедленного рассмотрения.

Глава МВД России Владимир Колокольцев также выступил на заседании и подчеркнул, что на данный момент в подразделениях Министерства наблюдается острый недокомплект.

«Общее количество вакансий за год увеличилось более чем на 33 тысяч и превысило 172 тысяч должностей. Из них 145 тысяч — это аттестованные», — сказал он.

Колокольцев заявил о значительной нехватке сотрудников в полиции: в 39 из 96 территориальных подразделений вакантно более 20% должностей, а в отдельных регионах дефицит достигает 40%. Он также отметил высокий уровень увольнений, в том числе среди опытных сотрудников МВД. По данным министра, 40% увольняющихся не успевают получить пенсию, а за последние шесть лет состав участковых уполномоченных практически полностью обновился. В прошлом году каждый второй опытный участковый со стажем более 10 лет покинул службу.

«Очевидно, что в таких условиях, поддержание контроля за состоянием оперативной обстановки приводят к неизбежным переработкам, вызывая дальнейший отток кадров», — отметил Колокольцев.