Путин заявил, что сотрудники МВД оправдают доверие россиян
Путин: Россияне ждут добросовестной работы от МВД
Россияне ожидают добросовестной работы от сотрудников Министерства внутренних дел. Об этом во время традиционного выступления на ежегодном заседании коллегии МВД РФ заявил российский президент Владимир Путин, выразивший уверенность, что ведомство оправдает доверие граждан.
«Уважаемые коллеги, наши граждане рассчитывают, что вы будете и впредь добросовестно решать поставленные задачи. Уверен, что вы, безусловно, оправдаете это доверие наших граждан», — сказал российский лидер.
Ранее в ходе заседания Владимир Путин назвал несколько российских регионов, в которых работа МВД особенно сложна. В этот список вошли ДНР, Новороссия и Курская область, где специалисты ведомства достойно и профессионально выполняют должностные обязанности вопреки условиям повышенной сложности.
Life.ru