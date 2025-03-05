Путин заявил, что сотрудники МВД оправдают доверие россиян

Россияне ожидают добросовестной работы от сотрудников Министерства внутренних дел. Об этом во время традиционного выступления на ежегодном заседании коллегии МВД РФ заявил российский президент Владимир Путин, выразивший уверенность, что ведомство оправдает доверие граждан.

«Уважаемые коллеги, наши граждане рассчитывают, что вы будете и впредь добросовестно решать поставленные задачи. Уверен, что вы, безусловно, оправдаете это доверие наших граждан», — сказал российский лидер.