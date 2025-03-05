В России за год уволился каждый второй опытный сотрудник МВД

В России за 2024 год из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник из-за начальников, которые отказались предоставлять им отпуска. Виновники такой ситуации в итоге лишились своих постов. Об этом сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчинённым в течение года очередные отпуска, что неминуемо приводило к росту напряжённости в коллективах», — пояснил Колокольцев.

Он подчеркнул, что начальство должно бережно и внимательно относиться к работникам, соблюдать их трудовые права и не отказывать в предоставлении законных льгот.