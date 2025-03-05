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5 марта, 12:56

В России за год уволился каждый второй опытный сотрудник МВД

Колокольцев: Каждый второй участковый полиции уволился в России в 2024 году

В России за 2024 год из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник из-за начальников, которые отказались предоставлять им отпуска. Виновники такой ситуации в итоге лишились своих постов. Об этом сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчинённым в течение года очередные отпуска, что неминуемо приводило к росту напряжённости в коллективах», — пояснил Колокольцев.

Он подчеркнул, что начальство должно бережно и внимательно относиться к работникам, соблюдать их трудовые права и не отказывать в предоставлении законных льгот.

Путин особо отметил сотрудников МВД из Курской области, Донбасса и Новороссии
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Ранее сообщалось, что с 1 марта повысят пенсии, пособия, а также изменится порядок получения определённых льгот. Нововведения касаются определённых категорий получателей социальных выплат. В этом году ситуация с начислениями будет особенной. Кому и на сколько повысят выплаты, рассказал Life.ru.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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