Путин подписал важный указ о зарплатах губернаторов

Президент России Владимир Путин издал указ, который устанавливает равенство заработных плат губернаторов регионов с окладами вице-премьеров. Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступит в силу 1 января 2026 года.

В соответствии с указом главы государства, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации будет назначено денежное вознаграждение, состоящее из ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения, размеры которых будут соответствовать установленным для заместителей председателя правительства.