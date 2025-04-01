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Регион
1 апреля, 13:15

Путин подписал важный указ о зарплатах губернаторов

Путин приравнял зарплаты губернаторов к зарплатам вице-премьеров

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин издал указ, который устанавливает равенство заработных плат губернаторов регионов с окладами вице-премьеров. Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступит в силу 1 января 2026 года.

В соответствии с указом главы государства, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации будет назначено денежное вознаграждение, состоящее из ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения, размеры которых будут соответствовать установленным для заместителей председателя правительства.

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Ранее Путин поручил подготовить предложения по обеспечению органов МВД кадрами. По словам главы государства, крайне важно работать над «укреплением социальных гарантий, повышением денежного содержания сотрудников». Путин подчеркнул, что зарплата сотрудников должна быть конкурентноспособной.

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Марина Фещенко
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