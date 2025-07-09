Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Богданова от занимаемых должностей. Он более не будет занимать пост заместителя министра иностранных дел РФ, а также перестанет выполнять обязанности специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.
«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации... Освободить Богданова Михаила Леонидовича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки», — говорится в документах.
Ранее Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Спустя несколько часов стало известно, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, ему могло грозить до 20 лет тюрьмы. Прощание со Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве.