Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Богданова от занимаемых должностей. Он более не будет занимать пост заместителя министра иностранных дел РФ, а также перестанет выполнять обязанности специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.