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9 июля, 18:15

Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России

Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Богданова от занимаемых должностей. Он более не будет занимать пост заместителя министра иностранных дел РФ, а также перестанет выполнять обязанности специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации... Освободить Богданова Михаила Леонидовича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки», — говорится в документах.

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Ранее Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Спустя несколько часов стало известно, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, ему могло грозить до 20 лет тюрьмы. Прощание со Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве.

Александра Мышляева
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