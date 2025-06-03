Путин освободил от должности Денисова из МЧС и Хабарова из ФСИН
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Президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителя главы МЧС Илью Денисова и замдиректора ФСИН Александра Хабарова. Соответствующие указы были подписаны 3 июня и вступили в силу в тот же день.
Илья Денисов занимал пост замглавы МЧС с 2019 года, ранее возглавлял Главное управление ведомства по Москве. Александр Хабаров стал заместителем директора ФСИН в 2020 году по указу президента.
Напомним, что в конце мая Путин утвердил Героя России Сергея Крикалёва в должности спецпредставителя по международному сотрудничеству по космосу. Его предшественник Юрий Борисов, ранее возглавлявший «Роскосмос», соответствующим указом снят с поста.