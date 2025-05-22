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Регион
22 мая, 10:22

Лётчик-космонавт СССР стал спецпредставителем Путина по космосу

Путин назначил Крикалёва спецпредставителем РФ по космическому сотрудничеству

Сергей Крикалёв. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сергей Крикалёв. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин утвердил Героя России Сергея Крикалёва в должности спецпредставителя по международному сотрудничеству по космосу. Его предшественник Юрий Борисов, ранее возглавлявший «Роскосмос», соответствующим указом снят с поста. Об этом говорится на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя РФ Крикалёва Сергея Константиновича», — сказано в тексте.

Крикалёв – советский и российский авиационный спортсмен и космонавт, лётчик-космонавт СССР. Он летал на МКС шесть раз и до 2015 года был рекордсменом по времени пребывания в космосе — 803 дня. Крикалёв является Героем Советского Союза (1989) и Героем Российской Федерации (1992). Он совершил восемь выходов в открытый космос общей длительностью 41 час 26 минут.

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Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов вступил в новую роль — сенатора от Архангельской области. Губернатор региона Александр Цыбульский подписал указ, согласно которому Борисов наделён полномочиями представителя правительства области в Совете Федерации на период его губернаторского срока.

Татьяна Миссуми
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