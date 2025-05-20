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20 мая, 06:45

Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов займёт место в Совфеде

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области

Сенатор Юрий Борисов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Сенатор Юрий Борисов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов вступил в новую роль — сенатора от Архангельской области. Губернатор региона Александр Цыбульский подписал указ, согласно которому Борисов наделён полномочиями представителя правительства области в Совете Федерации на период губернаторского срока Цыбульского.

Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Тверской области. Окончил Калининское суворовское военное училище (1974), Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978) и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (1985). Служил в Вооружённых силах СССР и РФ до 1998 года, затем возглавлял НТЦ «Модуль». С 15 июля 2022 по 6 февраля 2025 года — гендиректор «Роскосмоса». Инициировал запуск ракеты «Ангара-А5», серийное производство спутников и продление участия РФ в МКС до 2028 года.

Стала известна новая должность экс-главы Роскосмоса
Стала известна новая должность экс-главы Роскосмоса

Напомним, что в феврале глава государства освободил Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. На его место был назначен Дмитрий Баканов, который с 2011 по 2019 год возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец». Сначала Баканов занимал пост президента, а затем стал гендиректором компании.

Оксана Попова
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