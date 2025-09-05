Путин провёл перестановки среди российских послов в Турции и Узбекистане

Президент России Владимир Путин провёл изменения в дипломатическом корпусе. Глава государства освободил Алексея Ерхова от должности посла в Турции, а Олега Мальгинова от должности посла в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Другим указом Ерхов назначен послом в Узбекистане.

Олегу Мальгинову 68 лет. Пост посла в Узбекистане он занимал с 2021 года. Прежде работал главой дипмиссии в Румынии и Бангладеш, а также возглавлял департамент МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом и департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

Алексею Ерхову 64 года. Пост посла в Турции он занял в 2017 году, сменив на нём убитого Андрея Карлова. До этого дипломат занимал пост директора Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.