Путин провёл перестановки среди российских послов в Турции и Узбекистане
Путин назначил бывшего посла России в Турции Ерхова послом в Узбекистане
Обложка © turkey.mid.ru, © Wikipedia / Press Service
Президент России Владимир Путин провёл изменения в дипломатическом корпусе. Глава государства освободил Алексея Ерхова от должности посла в Турции, а Олега Мальгинова от должности посла в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Другим указом Ерхов назначен послом в Узбекистане.
Олегу Мальгинову 68 лет. Пост посла в Узбекистане он занимал с 2021 года. Прежде работал главой дипмиссии в Румынии и Бангладеш, а также возглавлял департамент МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом и департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.
Алексею Ерхову 64 года. Пост посла в Турции он занял в 2017 году, сменив на нём убитого Андрея Карлова. До этого дипломат занимал пост директора Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.
Ранее Путин назначил Михаила Петракова послом России в Австралии. 65-летний дипломат ранее работал спецпредставителем президента по делимитации и демаркации госграницы со странами СНГ.