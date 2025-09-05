Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 08:58

Путин провёл перестановки среди российских послов в Турции и Узбекистане

Путин назначил бывшего посла России в Турции Ерхова послом в Узбекистане

Обложка © turkey.mid.ru, © Wikipedia / Press Service

Обложка © turkey.mid.ru, © Wikipedia / Press Service

Президент России Владимир Путин провёл изменения в дипломатическом корпусе. Глава государства освободил Алексея Ерхова от должности посла в Турции, а Олега Мальгинова от должности посла в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Другим указом Ерхов назначен послом в Узбекистане.

Олегу Мальгинову 68 лет. Пост посла в Узбекистане он занимал с 2021 года. Прежде работал главой дипмиссии в Румынии и Бангладеш, а также возглавлял департамент МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом и департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

Алексею Ерхову 64 года. Пост посла в Турции он занял в 2017 году, сменив на нём убитого Андрея Карлова. До этого дипломат занимал пост директора Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Путин назначил экс-посла в Австрии Любинского замглавы МИД РФ
Путин назначил экс-посла в Австрии Любинского замглавы МИД РФ

Ранее Путин назначил Михаила Петракова послом России в Австралии. 65-летний дипломат ранее работал спецпредставителем президента по делимитации и демаркации госграницы со странами СНГ.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Турция
  • Узбекистан
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar