Появилось видео задержания жены куратора убийства российского посла в Турции
Появилось видео задержания нового фигуранта по делу об убийстве посла РФ Карлова
Опубликовано видео задержания очередной подозреваемой в убийстве посла РФ Андрея Карлова в 2016 году. Ею оказалась Айше Согют, числившаяся в запрещённой в Турции организации ФЕТО, пишет турецкая газета Sabah.
Задержание подозреваемой в деле об убийстве посла РФ Андрея Карлова. Видео © YouTube / Demirören Haber Ajansı
В квартире женщины уже проведены обыски, 14 августа её доставили в полицейский участок для допроса и следственных действий. Как утверждается, Айше Согют — это супруга арестованного ранее полицейского Шахина Согюта, который считается куратором убийцы.
Женщина не первый раз попадает в поле зрения полиции. Ранее её заочно приговорили к девяти годам колонии за участие в террористическом обществе ФЕТО, которое замешано в попытке госпереворота в том же 2016 году. Российское посольство в Анкаре пока не уведомлялось о задержании Согют.
Напомним, посла России в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. В него выстрелил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, преступника ликвидировали во время задержания. Суд приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению. Арестованы также экс-глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш, организатор фотовыставки Мустафа Тимур Озкан, несколько бывших полицейских и предполагаемый наставник убийцы — Шахин Согют. Указом президента РФ Карлов был удостоен звания Героя России посмертно. Сегодня сообщалось о задержании нового подозреваемого в Стамбуле.
ТАСС / Zuma / Depo Photos