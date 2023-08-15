Появилось видео задержания жены куратора убийства российского посла в Турции

Опубликовано видео задержания очередной подозреваемой в убийстве посла РФ Андрея Карлова в 2016 году. Ею оказалась Айше Согют, числившаяся в запрещённой в Турции организации ФЕТО, пишет турецкая газета Sabah.

В квартире женщины уже проведены обыски, 14 августа её доставили в полицейский участок для допроса и следственных действий. Как утверждается, Айше Согют — это супруга арестованного ранее полицейского Шахина Согюта, который считается куратором убийцы.

Женщина не первый раз попадает в поле зрения полиции. Ранее её заочно приговорили к девяти годам колонии за участие в террористическом обществе ФЕТО, которое замешано в попытке госпереворота в том же 2016 году. Российское посольство в Анкаре пока не уведомлялось о задержании Согют.