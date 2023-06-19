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19 июня, 09:24

Организатор убийства российского посла Карлова живёт в США, выяснили СМИ

Sabah: Один из организаторов убийства посла Карлова имеет подставные фирмы в США

Один из вероятных организаторов убийства в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова Темель Алсанчак сейчас живёт в Техасе и имеет свой бизнес. Об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции.

"Газета нашла Темеля Алсанчака под кодовым именем "Кадир", "главного имама полиции Турции", который инструктировал Мевлюта Мерта Алтынташа, полицейского, убившего посла России в Анкаре Андрея Карлова. Он живёт в Далласе, штат Техас, США", — говорится в публикации.

Указывается, что беглый участник движения FETÖ создал подставные компании с целью "скрыть разведывательную информацию", а также для того, чтобы через них оформлять рабочие визы для членов запрещённой в Турции организации. Названа также причина убийства посла Карлова. Указывается, что тем самым организаторы хотели разорвать политические и военные отношения между Турцией и РФ и довести их до состояния войны.

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Напомним, Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства. Нападавшим был сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его ликвидировали во время задержания. Позже суд Турции приговорил пятерых обвиняемых по делу Карлова к пожизненному заключению. Ещё восемь человек получили разные тюремные сроки. Президент РФ Владимир Путин присвоил дипломату звание Героя России посмертно.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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