Организатор убийства российского посла Карлова живёт в США, выяснили СМИ

Один из вероятных организаторов убийства в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова Темель Алсанчак сейчас живёт в Техасе и имеет свой бизнес. Об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции.

"Газета нашла Темеля Алсанчака под кодовым именем "Кадир", "главного имама полиции Турции", который инструктировал Мевлюта Мерта Алтынташа, полицейского, убившего посла России в Анкаре Андрея Карлова. Он живёт в Далласе, штат Техас, США", — говорится в публикации.

Указывается, что беглый участник движения FETÖ создал подставные компании с целью "скрыть разведывательную информацию", а также для того, чтобы через них оформлять рабочие визы для членов запрещённой в Турции организации. Названа также причина убийства посла Карлова. Указывается, что тем самым организаторы хотели разорвать политические и военные отношения между Турцией и РФ и довести их до состояния войны.