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15 августа, 08:18

В Стамбуле задержан "критически" важный фигурант дела об убийстве посла Карлова

Sabah: В Стамбуле задержали важного фигуранта дела об убийстве посла РФ Карлова

<p>Цветы у портрета убитого российского посла в Турции Андрея Карлова. Обложка © Александр Щербак / ТАСС</p>

Цветы у портрета убитого российского посла в Турции Андрея Карлова. Обложка © Александр Щербак / ТАСС

Полиция Стамбула задержала в районе Бейликдюзю "критически" важного фигуранта дела об убийстве посла России Андрея Карлова в 2016 году, пишет газета Sabah. Утверждается, что по месту жительства задержанного были изъяты мобильный телефон, сим-карты и карта памяти.

По данным же телеканала A Haber, речь идёт о жене одного из причастных к резонансной расправе над дипломатом.

Фото задержанной полицией Стамбула жены фигуранта дела об убийстве Андрея Карлова. Фото © A Haber

Фото задержанной полицией Стамбула жены фигуранта дела об убийстве Андрея Карлова. Фото © A Haber

МИД РФ отреагировал на приговор турецкого суда причастным к убийству посла Андрея Карлова

МИД РФ отреагировал на приговор турецкого суда причастным к убийству посла Андрея Карлова

Напомним, посла России в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия выставки на территории Центра современного искусства. В дипломата выстрелил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован во время задержания. Позднее суд приговорил пятерых обвиняемых по резонансному делу к пожизненному заключению, а ещё восемь фигурантов получили сроки различной продолжительности. Указом президента РФ Владимира Путина Карлов был удостоен звания Героя России посмертно. По данным СМИ, организатор расправы может жить в США.

Матвей Константинов
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