В Стамбуле задержан "критически" важный фигурант дела об убийстве посла Карлова

Полиция Стамбула задержала в районе Бейликдюзю "критически" важного фигуранта дела об убийстве посла России Андрея Карлова в 2016 году, пишет газета Sabah. Утверждается, что по месту жительства задержанного были изъяты мобильный телефон, сим-карты и карта памяти.