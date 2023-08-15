В Стамбуле задержан "критически" важный фигурант дела об убийстве посла Карлова
Sabah: В Стамбуле задержали важного фигуранта дела об убийстве посла РФ Карлова
Цветы у портрета убитого российского посла в Турции Андрея Карлова. Обложка © Александр Щербак / ТАСС
Полиция Стамбула задержала в районе Бейликдюзю "критически" важного фигуранта дела об убийстве посла России Андрея Карлова в 2016 году, пишет газета Sabah. Утверждается, что по месту жительства задержанного были изъяты мобильный телефон, сим-карты и карта памяти.
По данным же телеканала A Haber, речь идёт о жене одного из причастных к резонансной расправе над дипломатом.
Фото задержанной полицией Стамбула жены фигуранта дела об убийстве Андрея Карлова. Фото © A Haber
Напомним, посла России в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия выставки на территории Центра современного искусства. В дипломата выстрелил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован во время задержания. Позднее суд приговорил пятерых обвиняемых по резонансному делу к пожизненному заключению, а ещё восемь фигурантов получили сроки различной продолжительности. Указом президента РФ Владимира Путина Карлов был удостоен звания Героя России посмертно. По данным СМИ, организатор расправы может жить в США.