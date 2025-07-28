Полномочия председателя Верховного суда России прекратили в связи с её смертью
Полномочия председателя Верховного суда РФ Подносовой прекращены посмертно
Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд РФ
Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, которая умерла 22 июля после долгой борьбы с онкологией. Об итогах внеочередного заседания 28 июля сообщается на сайте ВККС РФ.
«ВККС РФ прекратила полномочия судьи, Председателя Верховного Суда РФ Подносовой Ирины Леонидовны на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», — объявили в высшей инстанции.
Теперь коллегия обязана объявить конкурс на открывшуюся вакансию на пост председателя Верховного суда на своём сайте.
Напомним, известие об уходе из жизни Ирины Подносовой появилось утром 22 июля. Причиной смерти 71-летней служительницы Фемиды стало онкологическое заболевание. На церемонии прощания с Подносовой присутствовал российский президент Владимир Путин, который хорошо её знал.