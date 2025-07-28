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Регион
28 июля, 09:08

Полномочия председателя Верховного суда России прекратили в связи с её смертью

Полномочия председателя Верховного суда РФ Подносовой прекращены посмертно

Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд РФ

Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд РФ

Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, которая умерла 22 июля после долгой борьбы с онкологией. Об итогах внеочередного заседания 28 июля сообщается на сайте ВККС РФ.

«ВККС РФ прекратила полномочия судьи, Председателя Верховного Суда РФ Подносовой Ирины Леонидовны на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», — объявили в высшей инстанции.

Теперь коллегия обязана объявить конкурс на открывшуюся вакансию на пост председателя Верховного суда на своём сайте.

Председателя Верховного суда Подносову похоронили в Ленинградской области
Председателя Верховного суда Подносову похоронили в Ленинградской области

Напомним, известие об уходе из жизни Ирины Подносовой появилось утром 22 июля. Причиной смерти 71-летней служительницы Фемиды стало онкологическое заболевание. На церемонии прощания с Подносовой присутствовал российский президент Владимир Путин, который хорошо её знал.

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Андрей Бражников
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