Полномочия председателя Верховного суда России прекратили в связи с её смертью

Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, которая умерла 22 июля после долгой борьбы с онкологией. Об итогах внеочередного заседания 28 июля сообщается на сайте ВККС РФ.

«ВККС РФ прекратила полномочия судьи, Председателя Верховного Суда РФ Подносовой Ирины Леонидовны на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», — объявили в высшей инстанции.