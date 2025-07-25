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Регион
25 июля, 14:20

Председателя Верховного суда Подносову похоронили в Ленинградской области

Обложка © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Ленинградской области

Обложка © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Ленинградской области

Похороны Ирины Подносовой, занимавшей пост председателя Верховного суда Российской Федерации, прошли в городе Луга Ленинградской области. Место погребения было выбрано неслучайно, ведь именно в Луге покойная на протяжении свыше двух десятилетий строила свою карьеру. Об окончании траурной церемонии сообщили представители объединённой пресс-службы судов региона.

«Сегодня в Луге в последний путь проводили Председателя Верховного Суда Российской Федерации Подносову Ирину Леонидовну», — говорится в сообщении.

На траурной церемонии, посвящённой памяти Ирины Леонидовны, прозвучали слова соболезнования и тёплые воспоминания о покойной. С речами выступили видные представители судебной системы и региональной власти. Среди них исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин, а также председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

Свои соболезнования выразили и генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов, и председатель Четвёртого кассационного суда Евгений Кузин. Также память Ирины Леонидовны почтили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

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Напомним, что известие об уходе из жизни Ирины Подносовой появилось 22 июля. По данным её родных, причиной смерти 71-летней служительницы Фемиды стало онкологическое заболевание. На прощании с Подносовой присутствовал российский лидер Владимир Путин.

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Ольга Сливченко
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