Председателя Верховного суда Подносову похоронили в Ленинградской области

Похороны Ирины Подносовой, занимавшей пост председателя Верховного суда Российской Федерации, прошли в городе Луга Ленинградской области. Место погребения было выбрано неслучайно, ведь именно в Луге покойная на протяжении свыше двух десятилетий строила свою карьеру. Об окончании траурной церемонии сообщили представители объединённой пресс-службы судов региона.

«Сегодня в Луге в последний путь проводили Председателя Верховного Суда Российской Федерации Подносову Ирину Леонидовну», — говорится в сообщении.

На траурной церемонии, посвящённой памяти Ирины Леонидовны, прозвучали слова соболезнования и тёплые воспоминания о покойной. С речами выступили видные представители судебной системы и региональной власти. Среди них исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин, а также председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.