Председателя Верховного суда Подносову похоронили в Ленинградской области
Обложка © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Ленинградской области
Похороны Ирины Подносовой, занимавшей пост председателя Верховного суда Российской Федерации, прошли в городе Луга Ленинградской области. Место погребения было выбрано неслучайно, ведь именно в Луге покойная на протяжении свыше двух десятилетий строила свою карьеру. Об окончании траурной церемонии сообщили представители объединённой пресс-службы судов региона.
«Сегодня в Луге в последний путь проводили Председателя Верховного Суда Российской Федерации Подносову Ирину Леонидовну», — говорится в сообщении.
На траурной церемонии, посвящённой памяти Ирины Леонидовны, прозвучали слова соболезнования и тёплые воспоминания о покойной. С речами выступили видные представители судебной системы и региональной власти. Среди них исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин, а также председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
Свои соболезнования выразили и генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов, и председатель Четвёртого кассационного суда Евгений Кузин. Также память Ирины Леонидовны почтили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.
Напомним, что известие об уходе из жизни Ирины Подносовой появилось 22 июля. По данным её родных, причиной смерти 71-летней служительницы Фемиды стало онкологическое заболевание. На прощании с Подносовой присутствовал российский лидер Владимир Путин.