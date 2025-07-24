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24 июля, 09:38

Путин прибыл проститься с председателем Верховного суда Подносовой

Путин прибыл в ЦКБ на церемонию прощания с председателем ВС Ириной Подносовой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве проходит церемония прощания с Ириной Подносовой, председателем Верховного суда РФ, на которую прибыл президент Владимир Путин. Траурная церемония идёт на территории комплекса Центральной клинической больницы.

Напомним, 22 июля стало известно о смерти Подносовой. По словам близких, 71-летняя судья умерла от онкологии. Обязанности председателя Верховного суда РФ временно возложены на заместителя Подносовой Юрия Иваненко.

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Оксана Попова
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