Путин прибыл проститься с председателем Верховного суда Подносовой
Путин прибыл в ЦКБ на церемонию прощания с председателем ВС Ириной Подносовой
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В Москве проходит церемония прощания с Ириной Подносовой, председателем Верховного суда РФ, на которую прибыл президент Владимир Путин. Траурная церемония идёт на территории комплекса Центральной клинической больницы.
Напомним, 22 июля стало известно о смерти Подносовой. По словам близких, 71-летняя судья умерла от онкологии. Обязанности председателя Верховного суда РФ временно возложены на заместителя Подносовой Юрия Иваненко.