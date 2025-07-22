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22 июля, 06:17
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Ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова

Ирина Подносова. Обложка © Flickr / Supcourtrf

Ирина Подносова. Обложка © Flickr / Supcourtrf

В Москве скоропостижно скончалась председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Печальное известие её окружение сообщило ТАCC.

«Ирина Подносова ушла из жизни после тяжёлой болезни», — рассказал собеседник агентства, не раскрыв других подробностей.

Совет Федерации назначил Ирину Леонидовну Подносову на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации в апреле 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. 9 апреля президент РФ Владимир Путин внёс её кандидатуру.

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Андрей Бражников
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