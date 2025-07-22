Ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова
Ирина Подносова. Обложка © Flickr / Supcourtrf
В Москве скоропостижно скончалась председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Печальное известие её окружение сообщило ТАCC.
«Ирина Подносова ушла из жизни после тяжёлой болезни», — рассказал собеседник агентства, не раскрыв других подробностей.
Совет Федерации назначил Ирину Леонидовну Подносову на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации в апреле 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. 9 апреля президент РФ Владимир Путин внёс её кандидатуру.