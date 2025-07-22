Ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова

В Москве скоропостижно скончалась председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Печальное известие её окружение сообщило ТАCC.

«Ирина Подносова ушла из жизни после тяжёлой болезни», — рассказал собеседник агентства, не раскрыв других подробностей.