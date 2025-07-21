Умерла актриса Татьяна Егорова
Татьяна Егорова. Фото © Telegram/Союз кинематографистов РФ
После продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Татьяна Егорова. Ей был 81 год. Об утрате сообщает Союз кинематографистов РФ.
«Друзья, коллеги отмечают Татьяну Николаевну, как талантливую, красивую актрису театра и кино, доброжелательного друга с хорошим чувством юмора», — говорится в сообщении Союза.
Татьяна Егорова родилась в Москве, окончила Театральное училище имени Щукина и снялась более чем в 30 фильмах, среди которых «Месяц май», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя», «Армавир» и другие. Также Егорова известна как драматург и автор книги «Андрей Миронов и я».