Умерла актриса Татьяна Егорова

После продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Татьяна Егорова. Ей был 81 год. Об утрате сообщает Союз кинематографистов РФ.

Татьяна Егорова родилась в Москве, окончила Театральное училище имени Щукина и снялась более чем в 30 фильмах, среди которых «Месяц май», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя», «Армавир» и другие. Также Егорова известна как драматург и автор книги «Андрей Миронов и я».