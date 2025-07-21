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21 июля, 16:00

Умерла актриса Татьяна Егорова

Татьяна Егорова. Фото © Telegram/Союз кинематографистов РФ

Татьяна Егорова. Фото © Telegram/Союз кинематографистов РФ

После продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Татьяна Егорова. Ей был 81 год. Об утрате сообщает Союз кинематографистов РФ.

«Друзья, коллеги отмечают Татьяну Николаевну, как талантливую, красивую актрису театра и кино, доброжелательного друга с хорошим чувством юмора», — говорится в сообщении Союза.

Татьяна Егорова родилась в Москве, окончила Театральное училище имени Щукина и снялась более чем в 30 фильмах, среди которых «Месяц май», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя», «Армавир» и другие. Также Егорова известна как драматург и автор книги «Андрей Миронов и я».

Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов
Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов

А 17 июля в Ялте скоропостижно скончался режиссёр Юрий Кара, ему было 70 лет. Причиной стали последствия обширного инфаркта. Церемония прощания с кинематографистом пройдёт 22 июля в Центральной клинической больнице в Москве.

Александра Вишнякова
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