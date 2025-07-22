Обязанности председателя Верховного суда РФ временно исполняет Юрий Иваненко

Заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности главы суда вместо ушедшей из жизни Ирины Подносовой. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе инстанции.

Согласно постановлению президиума Верховного суда от 22 июля, Иваненко будет временно исполнять полномочия председателя. Он также возглавляет судебную коллегию по экономическим спорам.