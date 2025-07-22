Бастрыкин назвал смерть Подносовой огромной потерей для Родины

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной председателя Верховного суда Российской Федерации Ирины Леонидовны Подносовой. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.

«Это огромная потеря для Родины и невосполнимая утрата для юридического сообщества», — отметил Бастрыкин.

По его словам, Подносова была выдающимся юристом с безупречной репутацией и внесла значительный вклад в развитие российской судебной системы и укрепление правопорядка.

Глава СКР подчеркнул, что Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место, сочетая принципиальность, высокий профессионализм и глубокое чувство справедливости.