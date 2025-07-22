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Регион
22 июля, 07:48

Бастрыкин назвал смерть Подносовой огромной потерей для Родины

Глава СКР Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким Подносовой

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной председателя Верховного суда Российской Федерации Ирины Леонидовны Подносовой. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.

«Это огромная потеря для Родины и невосполнимая утрата для юридического сообщества», — отметил Бастрыкин.

По его словам, Подносова была выдающимся юристом с безупречной репутацией и внесла значительный вклад в развитие российской судебной системы и укрепление правопорядка.

Глава СКР подчеркнул, что Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место, сочетая принципиальность, высокий профессионализм и глубокое чувство справедливости.

«Она навсегда останется примером для будущих поколений юристов», — отметил Бастрыкин и выразил искренние соболезнования родным и близким Подносовой.

Стала известна причина скоропостижной смерти председателя Верховного суда России
Стала известна причина скоропостижной смерти председателя Верховного суда России

Ирина Подносова возглавила Верховный суд РФ 17 апреля 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. 9 апреля президент Владимир Путин внёс её кандидатуру, Совфед проголосовал за. Сегодня, 22 июля, стало известно о её смерти.


Марина Фещенко
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