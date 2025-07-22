Бастрыкин назвал смерть Подносовой огромной потерей для Родины
Глава СКР Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким Подносовой
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной председателя Верховного суда Российской Федерации Ирины Леонидовны Подносовой. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.
«Это огромная потеря для Родины и невосполнимая утрата для юридического сообщества», — отметил Бастрыкин.
По его словам, Подносова была выдающимся юристом с безупречной репутацией и внесла значительный вклад в развитие российской судебной системы и укрепление правопорядка.
Глава СКР подчеркнул, что Ирина Леонидовна всегда ставила интересы государства и общества на первое место, сочетая принципиальность, высокий профессионализм и глубокое чувство справедливости.
«Она навсегда останется примером для будущих поколений юристов», — отметил Бастрыкин и выразил искренние соболезнования родным и близким Подносовой.
Ирина Подносова возглавила Верховный суд РФ 17 апреля 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. 9 апреля президент Владимир Путин внёс её кандидатуру, Совфед проголосовал за. Сегодня, 22 июля, стало известно о её смерти.