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Регион
22 июля, 07:03
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Стала известна причина скоропостижной смерти председателя Верховного суда России

Причиной смерти председателя Верховного суда Ирины Подносовой стала онкология

Обложка © VK / Совет Федерации

Обложка © VK / Совет Федерации

Причиной смерти 71-летнего председателя Верховного суда России Ирины Подносовой 22 июля стала онкология, сообщили в её окружении.

«Ирина Подносова боролась с онкологическим заболеванием», — сказал источник ТАCC.

Верховный суд РФ Подносова возглавила 17 апреля 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. 9 апреля президент РФ Владимир Путин внёс её кандидатуру, Совфед проголосовал за. Сегодня, 22 июля, стало известно о её смерти.

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Андрей Бражников
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