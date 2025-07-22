Стала известна причина скоропостижной смерти председателя Верховного суда России
Причиной смерти председателя Верховного суда Ирины Подносовой стала онкология
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Причиной смерти 71-летнего председателя Верховного суда России Ирины Подносовой 22 июля стала онкология, сообщили в её окружении.
«Ирина Подносова боролась с онкологическим заболеванием», — сказал источник ТАCC.
Верховный суд РФ Подносова возглавила 17 апреля 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. 9 апреля президент РФ Владимир Путин внёс её кандидатуру, Совфед проголосовал за. Сегодня, 22 июля, стало известно о её смерти.