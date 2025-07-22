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22 июля, 06:54

Верховный суд подтвердил смерть Ирины Подносовой и выразил соболезнования её семье

Верховный суд РФ подтвердил данные о смерти председателя Ирины Подносовой

Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд РФ

Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд РФ

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла 22 июля, подтвердили в пресс-службе высшей инстанции. Там выразили глубокие соболезнования семье коллеги.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда РФ Ирина Леонидовна Подносова. Коллектив Верховного суда выражает искренние соболезнования ее родным и близким», — сказано в сообщении пресс-службы.

В окружении Подносовой же рассказали, что она умерла после тяжёлой болезни. На должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации она была назначена в апреле 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. Ей был 71 год.

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