Верховный суд подтвердил смерть Ирины Подносовой и выразил соболезнования её семье
Верховный суд РФ подтвердил данные о смерти председателя Ирины Подносовой
Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд РФ
Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла 22 июля, подтвердили в пресс-службе высшей инстанции. Там выразили глубокие соболезнования семье коллеги.
«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда РФ Ирина Леонидовна Подносова. Коллектив Верховного суда выражает искренние соболезнования ее родным и близким», — сказано в сообщении пресс-службы.
В окружении Подносовой же рассказали, что она умерла после тяжёлой болезни. На должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации она была назначена в апреле 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. Ей был 71 год.