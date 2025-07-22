Верховный суд подтвердил смерть Ирины Подносовой и выразил соболезнования её семье

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда РФ Ирина Леонидовна Подносова. Коллектив Верховного суда выражает искренние соболезнования ее родным и близким», — сказано в сообщении пресс-службы.