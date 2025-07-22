«Хорошо знал её»: Путин выразил соболезнования семье умершей от рака главы Верховного суда
Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда РФ Подносовой
Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд РФ
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, скончавшейся 22 июля от онкологии. Телеграмму российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.
«Хорошо знал её на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу», — поделился Путин.
Он подчеркнул, что после назначения на должность председателя Верховного суда Подносова последовательно отстаивала верховенство закона, честно служила государству и народу. Президент России выразил уверенность, что светлая память об Ирине Леонидовне сохранится в сердцах родных, близких, друзей и коллег.
Напомним, сегодня стало известно о смерти председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Она заняла должность председателя 17 апреля прошлого года, после того, как скончался её предшественник Вячеслав Лебедев. Журналисты выяснили причину её смерти. Обязанности председателя Верховного суда РФ сейчас временно исполняет Юрий Иваненко. Соболезнования семье судьи выразили главы МВД и СК – Владимир Колокольцев и Александр Бастрыкин.