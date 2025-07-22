«Посвятила жизнь закону»: Глава МВД скорбит из-за смерти председателя Верховного суда
Колокольцев выразил соболезнования семье председателя Верховного суда Подносовой
Ирина Подносова. Обложка © Flickr / Supcourtrf
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Он отметил, что её кончина стала невосполнимой потерей для страны. На протяжении десятилетий она посвящала себя служению закону, последовательно воплощая в жизнь ключевые принципы правосудия.
«Глубокие юридические знания, профессионализм, ответственность за принятые решения позволили Ирине Леонидовне успешно трудиться в органах судебной власти различного уровня, а в последнее время — возглавлять Верховный суд РФ», — говорится в сообщении, которое передала представитель МВД Ирина Волк.
Глава МВД отметил, что в памяти коллег и знакомых Подносова навсегда останется выдающимся юристом, справедливым судьёй, грамотным руководителем и порядочным человеком.
Напомним, в Москве скоропостижно скончалась председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Причиной смерти стала онкология. Верховный суд РФ Подносова возглавила 17 апреля 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. Журналисты выяснили причину её смерти. Обязанности председателя Верховного суда РФ сейчас временно исполняет Юрий Иваненко.