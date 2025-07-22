«‎Посвятила жизнь закону»: Глава МВД скорбит из-за смерти председателя Верховного суда

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Он отметил, что её кончина стала невосполнимой потерей для страны. На протяжении десятилетий она посвящала себя служению закону, последовательно воплощая в жизнь ключевые принципы правосудия.