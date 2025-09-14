Главой Ненецкого округа избрана Ирина Гехт
Ирина Гехт. Обложка © Telegram /BalitskyEV
Губернатором Ненецкого округа стала Ирина Гехт, за её кандидатуру проголосовали 16 народных избранников из 19 присутствовавших на заседании Совета депутатов. Ранее Гехт была врио главы региона в течение последних шести месяцев.
Помимо Гехт, на должность главы Ненецкого округа претендовали депутат окружного собрания Михаил Райн и депутат совета муниципального района «Заполярный район» Татьяна Антипина. Все кандидаты представляли свои программы по развитию субъекта.
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности главы Ненецкого автономного округа, освободив с этого поста Юрия Бездудного. Годом ранее Гехт числилась председателем правительства Запорожской области.