13 сентября, 11:02

Шапша проголосовал на выборах губернатора Калужской области

Шапша проголосовал на выборах губернатора Калужской области. Обложка © Telegram / Владислав Шапша

Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в голосовании на выборах главы региона. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, написал, что уже более 80% избирателей, подавших заявки на дистанционное электронное голосование, сделали свой выбор.

«Пришёл на избирательный участок. Решил проголосовать очно. Заодно посмотреть обстановку. Сегодня второй день выборов. В Калужской области они проходят открыто, организованно. Явка сейчас более 20%», — написал он.

Шапша также отметил активность жителей, посещающих избирательные участки семьями, участников специальной военной операции, находящихся в отпуске, и ветеранов. Многие пенсионеры также, несмотря на возраст, самостоятельно приходят в избирательные участки.

Сейчас в выборах губернатора Калужской области участвуют пять кандидатов: Владислав Шапша, Надежда Ефремова, Степан Опарышев, Иван Родин и Николай Яшкин.

Ранее участником выборов стал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пришёл в избирательный участок вместе с супругой и сыном. Политик также призвал жителей прийти на выборы, чтобы доказать свою позицию.

