13 сентября, 07:41

На выборах в России уже проголосовали более 10 миллионов избирателей

Памфилова: В РФ на выборах уже приняли участие 10 млн человек, всё идёт штатно

Обложка © Life.ru

В России успели проголосовать уже более 10 миллионов избирателей, что говорит о приличной явке населения на выборы разного уровня. Такие данные привела на брифинге в информационном центре ЦИК РФ председатель комиссии Элла Памфилова.

«На текущий момент по всей стране по всем уровням выборов проголосовало уже около 10 миллионов человек, то есть довольно приличная явка», — подчеркнула она.

Памфилова добавила, что голосование проходит в штатном режиме, не зафиксированы никакие провокации и эксцессы. Она напомнила, что выборы проходят в подавляющем большинстве регионов страны, поэтому все сейчас «при деле».

Песков назвал позитивным факт участия ветеранов СВО в выборах

Напомним, в России Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. Запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе, в том числе будут избраны главы 21 субъекта. Всего по стране открылись свыше 49,5 тысячи участков.

