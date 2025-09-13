На выборах в России уже проголосовали более 10 миллионов избирателей

В России успели проголосовать уже более 10 миллионов избирателей, что говорит о приличной явке населения на выборы разного уровня. Такие данные привела на брифинге в информационном центре ЦИК РФ председатель комиссии Элла Памфилова.

«На текущий момент по всей стране по всем уровням выборов проголосовало уже около 10 миллионов человек, то есть довольно приличная явка», — подчеркнула она.

Памфилова добавила, что голосование проходит в штатном режиме, не зафиксированы никакие провокации и эксцессы. Она напомнила, что выборы проходят в подавляющем большинстве регионов страны, поэтому все сейчас «при деле».