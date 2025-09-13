На выборах в России уже проголосовали более 10 миллионов избирателей
Памфилова: В РФ на выборах уже приняли участие 10 млн человек, всё идёт штатно
Обложка © Life.ru
В России успели проголосовать уже более 10 миллионов избирателей, что говорит о приличной явке населения на выборы разного уровня. Такие данные привела на брифинге в информационном центре ЦИК РФ председатель комиссии Элла Памфилова.
«На текущий момент по всей стране по всем уровням выборов проголосовало уже около 10 миллионов человек, то есть довольно приличная явка», — подчеркнула она.
Памфилова добавила, что голосование проходит в штатном режиме, не зафиксированы никакие провокации и эксцессы. Она напомнила, что выборы проходят в подавляющем большинстве регионов страны, поэтому все сейчас «при деле».
Напомним, в России Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. Запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе, в том числе будут избраны главы 21 субъекта. Всего по стране открылись свыше 49,5 тысячи участков.