Песков назвал позитивным факт участия ветеранов СВО в выборах

В Кремле позитивно оценивают факт участия ветеранов СВО в выборах, которые проходят 12-14 сентября в России.

55 миллионов избирателей и 5 тысяч кампаний: Памфилова рассказала о масштабах выборов

Напомним, в Единый день голосования 12-14 сентября 2025 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта. Как рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, в этом году на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули 1616 участников и ветеранов СВО.