Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 10:25

Песков назвал позитивным факт участия ветеранов СВО в выборах

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

В Кремле позитивно оценивают факт участия ветеранов СВО в выборах, которые проходят 12-14 сентября в России.

«Только позитивно», — ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

55 миллионов избирателей и 5 тысяч кампаний: Памфилова рассказала о масштабах выборов
55 миллионов избирателей и 5 тысяч кампаний: Памфилова рассказала о масштабах выборов

Напомним, в Единый день голосования 12-14 сентября 2025 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта. Как рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, в этом году на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули 1616 участников и ветеранов СВО.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Ветераны СВО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Другие новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar